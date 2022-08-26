В Дагестане подвели итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В рамках заседания Совета при Главе РД по стратегическому развитию и проектной деятельности заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Магомед Тагиров рассказал о промежуточных итогах реализации нацпроекта.

По его словам, в текущем году предусмотрено:

Устройство асфальтобетонного покрытия на 585 тыс. кв. м. автомобильных дорог, уже завершены работы на 375 тыс. кв. м. (64%);

размещение 15 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах регионального значения, все работы завершены.