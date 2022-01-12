В Дагестане подвели итоги деятельности Антитеррористической комиссии за 2021 год

Сергей Меликов принял участие в подведении итогов деятельности Антитеррористической комиссии. Глава республики положительно оценил результаты работы комиссии.

«Складывающаяся ситуация требует постоянного совершенствования нашей с вами работы, выработки дополнительных мер по устранению обстоятельств, способствующих формированию террористических угроз», – обозначил задачи Глава Дагестана.

С докладом по основной теме выступил советник Главы РД, ответственный секретарь Комиссии Далгат Фейзуллаев.

Он отметил, что в истекшем году благодаря принятым органами власти совместно с правоохранительными органами, общественными и религиозными организациями комплексным мерам в прошлом как и в 2020 году не допущено преступлений террористического характера, гибели гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов. Прежде всего совместные усилия были нацелены на повышение качества профилактической работы и принятие дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов потенциальных террористических посягательств.

Деятельность АТК в РД в 2022 году будет сосредоточена на совершенствовании координации деятельности органов власти, правоохранительных органов, общественных и религиозных объединений по профилактике и устранению причин и условий, способствующих проявлениям терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.