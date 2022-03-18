В Дагестане отпраздновали восьмилетие воссоединения Крыма с Россией

На главной площади в Махачкале прошел праздничный концерт, посвященный 8-летию воссоединения Крыма с Россией и признания независимости Луганской и Донецкой народных республик.

Перед собравшимися выступили видные общественные деятели. Программа, подготовленная Министерством культуры республики, включила выступления ведущих творческих коллективов и профессиональных исполнителей региона.

Ряд патриотических вокальных композиций о любви к родной земле, дружбе народов большой страны, такие, как «Россия-Кавказ», «Россия», «Матушка Россия», «Флаг моего государства» и другие прозвучали в исполнении солистов Дагестанской филармонии, народных артистов республики, Государственного театра песни «Джислам», народного хора русской песни «Волна».

На концерте также выступил Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» и Государственный ансамбль песни и танца «Дагестан».