В Дагестане отметили 100-летие Героя Советского Союза Ризвана Сулейманова

На воинском кладбище, где похоронен Ризван Сулейманов, состоялось торжественное построение и возложение цветов к могиле в честь 100-летия ветерана.

Почтить память героя на воинском кладбище собрались представители правительства республики, глава Миннаца РД Энрик Муслимов, министр труда и соцразвития региона Изумруд Мугутдинова, глава администрации Лакского района Юсуп Магомедов, родные и близкие Сулейманова.

В 1941–1943 годах он участвовал во многих сражениях. За подвиг — форсирование Десны в районе села Моровск, совершенный в сентябре 1941 года, Сулейманов был удостоен звания Героя Советского Союза.