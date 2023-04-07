В Дагестане отмечается выраженный рост заболевших корью

Об этом сообщает министерство здравоохранения Республики Дагестан.

В связи со сложившейся ситуацией на основании предложения Главного государственного санитарного врача региона исполняющим обязанности руководителя города Махачкалы Ризваном Газимагомедовым принято решение о создании рабочих групп для организации мониторинга реализации предложения Главного государственного санитарного врача по РД во всех типах и видах образовательных организаций по присмотру и уходу за детьми.

Данные группы будут осуществлять сбор информации о количестве детей, посещающих все типы образовательных организаций, мониторинг проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий и ведения медицинской документации.

В состав групп войдут представители внутригородских районов, управления образования, Роспотребнадзора, Минздрава и правоохранительных органов.

Соответствующее Распоряжение подписано и.о. главы Махачкалы Ризваном Газимагомедовым.

На данный момент образовательный процесс в школах проходит в штатном режиме. Ранее было озвучено о возможности введения ограничительных мер. После дополнительных консультаций с Управлением Роспотребнадзора по РД и Минздравом республики принято решение о продолжении мониторинга ситуации. В случае вспышки в какой-либо образовательной организации соответствующие меры будут приняты.

Напомним, что с 3 апреля в Дагестане проводится подчищающая иммунизация против кори. Прививка переносится хорошо и формирует иммунитет от болезни.

Защитите своих детей! Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства.