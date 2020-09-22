В Дагестане открылся VII Международный межрелигиозный молодёжный форум

В торжественном открытии приняли участие заместитель Председателя Правительства Дагестана Рамазан Джафаров, муфтий Московской области Дауд Мухудинов, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, представители Миннаца и Мининформа республики.

Форум проходил при помощи Фонда поддержки исламского образования. Во время торжественного открытия представители трех религий под гимн страны подняли флаг.

От имени муфтия Дагестана Ахмада Афанди участников поприветствовал председатель Муфтията Шамиль Алиханов, поздравление от архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама зачитал секретарь Махачкалинской епархии, иерей Виталий Тарасов. От иудейское общины приветственное слово сказал Борис Ханукаев.