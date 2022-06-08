В Дагестане открыли овощехранилище на 3 тыс тонн

Абдулмуслим Абдулмуслимов в среду, 8 июня, принял участие в торжественном открытии плодоовощехранилища мощностью 3 тысячи тонн в селе Речное Кизлярского района.

Инвестиционный проект по строительству хранилища на 1,4 тыс. тонн фруктов и 1,6 тыс. тонн овощей реализовывал сельскохозяйственный потребительский кооператив (СПоК) «Стимул» в том числе и на субсидии от государства.

Стоимость проекта составила 114,1 млн рублей, в том числе 68,5 млн рублей – средства гранта и 45,6 млн рублей – собственные средства инициатора проекта.

По словам Абдулмуслимова,

развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации — это одно из важных направлений в агропромышленном комплексе Дагестана.