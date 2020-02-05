В Дагестане открылась первая в России Ювелирная мастерская для инвалидов-колясочников и людей с ОВЗ

4 февраля в столице республики открылась Ювелирная мастерская «SilverMaster». Это первая в нашей стране мастерская для людей с ограниченными физическими возможностями, призванная способствовать социализации граждан-инвалидов и их вовлечению в трудовую деятельность. Об этом сказала Изумруд Мугутдинова, министр труда и социального развития республики, которая посетила мероприятие.

Проект, инициированный руководителем фонда «Колесо Добра» Наидой Магомедовой, стал лауреатом нескольких грантов. Именно эти средства помогли в его реализации.

Наида Магомедова выразила благодарность Владимиру Васильеву и Минтруду РД за сопровождение проекта и помощь в его реализации, подчеркнув, что в мастерской, которая расположена по адресу улица Ирчи Казака, 2 д города Махачкалы, каждый человек с ОВЗ может проявить свои творческие навыки и провести свободное время.