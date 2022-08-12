В Дагестане откроют три новые обувные фабрики

Заместитель Председателя Правительства Республики Ризван Газимагомедов провёл совещание по вопросу реализации в регионе стратегического проекта «Город обувщиков».

О достигнутых результатах в ходе реализации стратегического проекта «Город обувщиков» и дальнейших планах рассказал министр промышленности и торговли РД Низам Халилов.

Он отметил, что в рамках проекта «Город обувщиков» предусмотрена реализация 8 инвестиционных проектов, из которых 7 реализуется в городе Махачкала.

«В наших планах привлечь порядка 7 млрд рублей и создать 1600 рабочих мест. По состоянию на 31 июня 2022 года объем привлеченных инвестиций составил 495,0 млн рублей, количество созданных рабочих мест – 259.

В прошлом году были открыты две современные обувные фабрики «БОФФ» и «Серж» , а в этом году планируется открыть еще три: ООО «ДОФ+», ООО «Гасса», ИП Мирзоев М.Э», — рассказал Халилов.

Далее выступили инициаторы инвестпроектов, которые рассказали о стадии их реализации и проблемах, с которыми они сталкиваются.

Вице-премьер отметил, что Правительство республики готово оказать необходимую поддержку в реализации проектов и вместе с инвесторами будет искать пути решения возникающих проблем.