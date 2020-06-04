Общество

В Дагестане отборочные соревнования WorldSkills проведут в онлайн-формате

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В Минтруде республики прошла конференция с директорами колледжей. В видео формате  обсудили проведение соревнований VIII Нацфинала WorldSkills. Об этом сообщила пресс-служба РМЦЗ «Успех».

Во время конференции участники обсудили застройку площадок, на которых будут проводиться отборочные соревнования. Состязания пройдут в онлайн-формате. На конкурсе будут представлены 16 основных компетенций. Сроки проведения конкурса 1-20 августа этого года.

WorldSkills – это чемпионат рабочих профессий среди молодых профессионалов.

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