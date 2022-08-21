В Дагестане оснастили новым оборудованием два региональных сосудистых центра

Средства на оснащение выделены по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

В Дагестане два региональных сосудистых центра и пять первичных сосудистых отделений оснастили оборудованием по госпрограмме. Об этом сообщила в пятницу министр здравоохранения региона Татьяна Беляева в прямом эфире, организованном ЦУР Дагестана.

«В Дагестане идет оснащение двух региональных сосудистых центров и пяти первичных сосудистых отделений. Прежде всего туда было закуплено необходимое оборудование — аппараты ИВЛ и функциональные кровати, что особенно важно для лежачих пациентов, а также тяжелое оборудование — КТ и МРТ», — сообщила Беляева.

По ее словам, средства на оснащение выделены по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Новое оборудование в этом году установили и в центральной городской больнице Дербента. Здесь в тестовом режиме заработал ангиограф.

«После его полноценного запуска будут полностью охвачены пациенты с острым коронарным синдромом из зоны Южного Дагестана», — добавила глава ведомства.

Ранее в министерстве здравоохранения региона сообщали, что в Дагестане выделят более 157 млн рублей в 2022 году на капитальный ремонт 60 объектов здравоохранения. Работы будут организованы по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая утверждена на пятилетний период (2021-2025 годы).