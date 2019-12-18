В Дагестане обсудят проблемы противодействия терроризму в цифровой среде

18 и 19 декабря в Дагестане пройдет VI Научно-практическая конференция «Противодействие терроризму в цифровом мире». Центральной темой мероприятия является изучение международных и отечественных достижений в вопросе информационного противодействия идеологии терроризма и экстремизма.

В конференции примут участие производители информационного контента, представители антитеррористических комиссий и специалисты различных отраслей, изучающие вопросы радикализма. В числе выступающих Яна Амелина с докладом о последних тенденциях пропаганды исламского радикализма в соцсетях и Денис Прынков, который расскажет об угрозах кибертерроризма и методах защиты. Для членов антитеррористических комиссий в муниципалитетах проведут методические сборы.

Мероприятие состоится в отеле «Сарыкум» (Кумторкалинский район, Тюбе).