В Дагестане обсудили вопросы профилактики нарушений в сфере занятости

Сегодня, 17 ноября, в Министерстве труда и социального развития Дагестана прошло семинар-совещание по вопросам профилактики нарушений, связанных с назначением и выплатой пособия по безработице.

В мероприятии приняли участие курирующий сферу занятости в Минтруда РД статс-секретарь заместитель министра Магомедзагид Кихасуров, заместитель начальника и главный специалист-эксперт отдела контроля за эффективностью и качеством осуществления выплат в сфере занятости Федеральной службы по труду и занятости Александр Карсакович и Ирина Жданова, а также руководители 53 подведомственных Минтруда РД учреждений занятости населения.

По словам Ирины Ждановой, Федеральная служба за 2021 и 2022 гг. провела 19 проверок в 16 субъектах страны, по результатам которых выявлено более 7 тысяч нарушений норм и требований законодательства о занятости более чем на 88 млн рублей. По исполнению выданных Рострудом предписаний восстановлены права более 1 тысячи граждан, в бюджет возвращено более 33 млн рублей.

В Дагестане были проведены две проверки, в результате которых по исполнению предписания, выданного Рострудом, денежные средства, излишне выплаченные в 2021-2022гг. 44 жителям республики не возвращены в бюджет.

Как отметил Магомедзагид Кихасуров, для ь, специалист службы занятости при наличии всех сопутствующих документов принимает решение и пропускает заявку через систему. Однако, в случае выявления системой несоответствия заявления и документов требованиям закона о занятости, то она их не пропустит. Таким образом, вероятность допущения нарушений, связанных с начислением и выплатой пособий, значительно сократится.