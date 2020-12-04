В Дагестане обсудили вопрос поддержки малого и среднего бизнеса

На одной из площадок информагентства Махачкалы 4 декабря прошла пресс-конференция, где Магомед Абдулкадыров, руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана, рассказал о фондах поддержки предпринимательства. По его словам, на территории республики работает три фонда данной направленности: «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего бизнеса РД», «Фонд микрофинансирования и лизинга РД», а также «Фонд содействия кредитованию субъектов МСП в Республике Дагестан».

В рамках деятельности Гарантийного фонда в Дагестане на 1 декабря выдано поручительств в объёме более 107 миллионов рублей, в то же время привлечено кредитов более чем на 328 миллионов рублей.

Кроме того, Даглизингфондом отсрочены платежи, которые должны были быть выплачены в апреле-июне нынешнего года. Лизингополучателям дали возможность внести платежи в удобное время до конца текущего года, причем выплачивать они будут по сниженным с 9-10% до 6% ставкам.