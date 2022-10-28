В Дагестане нарастили объемы урожая зерна и риса

Об этом на заседании Правительства Дагестана сообщил премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он рассказал, что в регионе близится к завершению уборочная кампания и озимый сев.

«По всем направлениям есть положительная динамика, а по некоторым – выше ожиданий. Уже отмечаются хорошие показатели сбора зерновых и зернобобовых культур, овощей, плодов и ягод.

К примеру, уже собрано 228,3 тыс. тонн зерна, а это на 16 тыс. тонн больше прошлогодних значений, при благоприятных условиях планируем также собрать на 20 тыс. тонн риса больше, чем годом ранее – до 140 тыс. тонн. Увеличены также площади виноградных насаждений – на 878 гектаров».