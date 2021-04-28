В Дагестане намечен план выполнения пунктов Послания

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов провел с руководителями министерств и главами районов совещание для обсуждения выполнения пунктов Послания Президента Федеральному Собранию.

Глава республики подчеркнул, что все тезисы из Послания обязательны для выполнения на территории республики. Многие из них придется реализовывать в течение нескольких лет.

В этой связи Меликов подчеркнул, что муниципалитеты республики развиваются неравномерно. Речь идет о строительстве социальных объектов. То же касается и выполнения положений Послания.

Пересмотрят принципы работы с инвесторами, когда будут тщательнее проверять целесообразность вложений в тот или иной проект.

Коснулись и системы образования. Скоро в вузах появится 45 тысяч бюджетных мест, многие из которых отправят в регионы.

Меликов подчеркнул, что все социальные выплаты, в том числе и на детей, люди должны получать вовремя.

Каждое министерство должно будет помогать людям, а не мешать, чтобы получать положенные им от государства льготы и компенсации.

Много внимания уделят и комплексному развитию сельских территорий. На это из федерального бюджета 831 млн рублей.

Главы районов должны будут выслушивать проблемы граждан и помогать им их решать.