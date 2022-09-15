В Дагестане начнут функционировать14 классов Росгвардии

Об этом рассказал в рамках очередного выпуска ведомственной радиорубрики «В эфире Росгвардия» офицер отделения по военно-политической работе регионального управления Росгвардии майор Курбан Ханов.

Офицер отметил активное развитие в регионе всероссийского ведомственного детско-юношеского движения «Гвардейская смена». В частности, в ближайшее время на базе седьмых классов в школах Махачкалы, Каспийска, Избербаша, Дербента, Буйнакска, Хасавюрта, Кизляра, Кизилюрта и Левашинского района начнут действовать специализированные классы Росгвардии. Всего таких классов будет 14.

Майор Курбан Ханов подчеркнул, что главной задачей создания профильных классов является военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Он также проинформировал, что учащиеся, помимо общеобразовательной программы, будут проходить обучение по основам военной подготовки и заниматься активными видами спорта, в том числе военно-прикладными.

Говоря о привилегиях обучения в профильных классах ведомства, майор Курбан Ханов рассказал, что если после окончания школы учащиеся профильного класса изъявят желание связать свою жизнь с военной службой, то руководство территориального управления будет ходатайствовать о зачислении их в ведомственные вузы и дальнейшем трудоустройстве в подразделения тероргана.