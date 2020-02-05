Экономика

В Дагестане начинают строить разборные мосты

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Республика потратит на это 94 млн из собранных налогов. Разборные переправы установят в горных селах. На сегодняшний день их нужно 100 единиц.

В прошлом году концерн «КЭМЗ» выпустил 32-х метровый мост для МЧС. Владимир Васильев отметил, что разборные мосты позволят жителям горных сел проехать через реку, не объезжая.

«Чтобы построить все мосты в этом году, нужно платить налоги», — подчеркнул Васильев.

Он добавил, что именно на налоговые деньги республика закупила автобусы для школ и кареты скорой помощи.

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