В Дагестане начали собирать самолеты из отечественных комплектующих

Об этом сняли репортаж корреспонденты НТВ. Российская легкая авиация может составить серьезную конкуренцию западной. В Дагестане начали собирать самолеты, разработанные нашими инженерами и сделанные полностью из отечественных компонентов.

В Дагестане начали сборку российских легкомоторных самолетов

МАИ-411 – это легкий четырехместный самолет. Разработан конструкторским бюро Московского авиационного института. Собирают его здесь, в Дагестане. Здесь уже собирают еще три таких же самолета, в это же время заключаются новые предварительные договоры на поставки.

Строят самолеты на Кизлярском электромеханическом заводе. Это крупнейшее промышленное предприятие в Дагестане. В штате – более 2 тысяч человек. Концерн выпускает оборудование для военных самолетов, вертолетов, аэродромов, медицинское оборудование, автомобильные запчасти. Совсем недавно некоторые комплектующие грузовиков КамАЗ или детали для наших истребителей закупали за границей. Сегодня эти детали уже производят здесь.