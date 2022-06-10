Культура

В Дагестане началась акция «Я – россиянин, я – дагестанец»

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10 июня в  Махачкале стартовала акция с участием молодежи «Я – россиянин, я – дагестанец». Как сообщил начальник отдела гражданско-патриотического воспитания молодежи Республиканского молодежного центра Минмолодежи РД Курбан Багадзиев, данная акция приурочена ко Дню России. «В рамках праздничных мероприятий на площадях, в парках, местах массового скопления людей жителям городов и сел будут раздаваться ленточки-триколор,  информационные буклеты, пройдут опросы среди граждан на знание истории России», — отметил он. По словам организаторов, акция пройдет во всех муниципальных образованиях и городских округах республики в период с 10 по 12 июня.

Источник: Мирмол

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