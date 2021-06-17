В Дагестане наблюдается рост инфицирования COVID-19

По заявлению министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой, в республике наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последнее время самое большое количество инфицированных граждан зафиксировано 16 июня. В этот день было госпитализировано 176 человек. В общей сложности по республике стационарное лечение проходят 1391 житель республики. По словам руководителя Министерства здравоохранения Дагестана, в случае недомогания очень важно своевременное обращение в медицинские учреждения, и ни в коем случае не заниматься самолечением, которое становится причиной утяжеления состояния. Актуальными остаются и меры противоэпидемиологической безопасности, в числе которых санитарно-эпидемиологические предписания и вакцинация. На сегодняшний день в Дагестане вакцинировались более ста пятнадцати тысяч человек. Вакцинация, по мнению Татьяны Беляевой, необходима потому что прививка обеспечивает организм устойчивым иммунитетом к вирусу.

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