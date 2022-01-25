В Дагестане на трассе «Кавказ» планируют установить около 30 км линий электроосвещения

Шестьсот сорок четыре километров федеральных автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Республики Дагестан находятся в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кавказ». По словам начальника учреждения Александра Лукашука, в период с 2022 года по 2023 год вдоль трассы «Кавказ» на территории республики планируется установить почти тридцать километров линий искусственного электроосвещения. Кроме того, в этом году планируется завершить капитальное ремонтирование десятикилометрового участка автодороги близ Хамзаюрта. По словам Александра Лукашука, эти и другие мероприятия направлены на расширение пропускной способности автодороги Р-217 «Кавказ». В 2021 году в этих целях проведён большой комплекс мероприятий, в числе которых ремонт мостов, дорожных участков, установка светофоров и улучшение сопутствующей дорожной инфраструктуры.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники