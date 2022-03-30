В Дагестане на средства гранта будут развивать женский футбол

На средства гранта Главы РД дагестанская Федерация футбола намерена укрепить материально-техническую базу комитета женского футбола и организовать турнир женских команд.

На средства гранта Главы республики проведут мероприятия по подготовке соответствующей материально-технической базы; повышению квалификации тренеров, которые готовят футболистов; привлечению заинтересованных в развитии футбола энтузиастов.

Также в Дагестане активно реализуется проект Российского футбольного союза «Футбол в школу». По данным Минобрнауки республики, в него включено 100 общеобразовательных организаций Дагестана. Проект стартует 1 сентября этого года.