В Дагестане на ремонт школ выделено 400 млн рублей

30 января Председатель Правительства республики Артем Здунов обсудил вопросы по осуществлению плана «100 школ».

Согласно сведениям Министерства образования и науки, с 2018 г., когда приступили к реализации проекта, в республике действовали 1462 учебных заведения, из них 143 аварийные. 783 школы, из которых 131 старой планировки, нуждаются в ремонте. Для устранения этих проблем средства из местного бюджета не получали.

За два года существования проекта «100 школ» в нем участвовало 334 учебных заведения, которые получили из республиканского бюджета средства в размере шестисот миллионов рублей, также более 94 млн.руб выделили муниципалитеты и 213,5 млн.рублей — меценаты.

Программа позволила 101 школе соответствовать требованиям безопасности, поменяли крышу, входные двери, установлена сигнализация, 188 школах повысили температурный режим, а в некоторых учебных заведениях открыты медицинские кабинеты.

Учитывая опыт реализации проекта в 2018-2019 гг., руководитель республики поручил подкорректировать критерии отбора заведений для предоставления субсидий.

В связи с этим Артем Здунов приказал сотрудникам основательно отработать все существующие проблемы и подписать контракты к первому июня.

Напомним, что в основательном ремонте нуждаются 480 учебных заведений, на ремонт которых в рамках проекта выделены средства в сумме 400 миллионов рублей.