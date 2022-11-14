В Дагестане на 85% заключены контракты для приобретения жилья детям-сиротам

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов на заседании оперативного штаба по устойчивому развитию экономики затронул тему с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Премьер подчеркнул, что тема приобретения жилья для детей-сирот является приоритетной и находится на особом контроле. Он обратил внимание, что не во всех муниципалитетах данная работа проводится своевременно и качественно, и поэтому необходимо активизировать работу в данном направлении, так как лимиты и уведомления доведены до муниципальных образований своевременно.

На сегодняшний день заключено 338 из 396 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для детей-сирот, это 85,4%, (осталось приобрести 58 объектов). По состоянию на 11 ноября 2022 года в 39 муниципалитетах работа по заключению контрактов завершена. По состоянию на 11 ноября 2022 года кассовое освоение составляет 648,1 (83,2 %).

Далее с информацией о текущей ситуации с закупкой жилья для детей-сирот в 2022 году в разрезе городов и районов доложили главы муниципальных образований.

Как рассказал глава Дербента Рустам Пирмагомедов, для муниципалитета предусмотрены средства в размере 36 млн 336 тыс. рублей на приобретение 14 жилых помещений. Администрацией города опубликовано 57 аукционных извещений о проведении электронных аукционов по приобретению жилых помещений, по 48 извещениям электронные аукционы признаны несостоявшимися, ввиду отсутствия заявок, по 9 определены победители и заключены контракты.

Для приобретения указанных жилых помещений 3 ноября 2022 года опубликовано 5 аукционных извещений. Срок подачи заявок до 11 ноября 2022 года. Всего приобретено 11 помещений, итого осталось приобрести еще 3 жилых помещения.

По вопросу выступили и главы других районов и городов.

По итогам обсуждения и заслушивания сторон, Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил до 1 декабря обеспечить полную контрактацию по всем запланированным объектам во всех муниципалитетах.

Напомним, в 2022 году планируется обеспечить жилыми помещениями 396 человек, на эти цели предусмотрены средства из республиканского бюджета в размере 773,2 млн рублей.