В Дагестане на 4% повысится зарплата работников госучреждений

Соответствующее постановление Правительства Республики Дагестан подписано 20 октября 2022 года и опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, органам исполнительной власти и местного самоуправления муниципальных образований РД рекомендовано обеспечить с 1 октября 2022 года повышение на 4% окладов, ставок зарплаты работников государственных учреждений.

Повышение заработной платы коснется тех работников государственных учреждений, на которых не распространяется действие майских указов Президента РФ.