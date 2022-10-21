Экономика

В Дагестане на 4% повысится зарплата работников госучреждений

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Соответствующее постановление Правительства Республики Дагестан подписано 20 октября 2022 года и опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, органам исполнительной власти и местного самоуправления муниципальных образований РД рекомендовано обеспечить с 1 октября 2022 года повышение на 4% окладов, ставок зарплаты работников государственных учреждений.

Повышение заработной платы коснется тех работников государственных учреждений, на которых не распространяется действие майских указов Президента РФ.

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