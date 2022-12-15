В Дагестане на 14% снизилось число преступлений террористического характера

Об этом сообщил премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов на заседании Правительства РД, где обсуждаются вопросы организации деятельности органов исполнительной власти Дагестана в области противодействия терроризму.

Абдулмуслимов напомнил, что в 2017 году органы власти республики были наделены отдельными полномочиями по реализации мероприятий антитеррористической направленности.

«Благодаря комплексу принимаемых мер, снижается доля преступлений данной направленности в общей структуре преступности.

По данным публичного портала правовой статистики Генеральной прокуратуры России, по итогам 10 месяцев текущего года в республике зарегистрировано 394 преступления террористического характера, что на 14% меньше аналогичного периода прошлого года (457).

Полагаю, что таких результатов удалось достичь, в том числе, благодаря налаженному взаимодействию органов государственной власти республики с органами прокуратуры и правоохранительным блоком», — отметил Абдулмуслим Абдулмуслимов.