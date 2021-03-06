В Дагестане младенческая смертность достигла исторического минимума

￼В 2020 году в республике родилось 46 тысяч детей, а показатель неонатальной смертности достиг исторического минимума. Об этом рассказали на семинаре-совещании в Республиканском перинатальном центре.

Врачи обсудили возможность внедрение новых методов для диагности врожденных патологий плода. Также говорили о необходимости охвата беременных пренатальным скринингом, чтобы сократить процент неонатальной смертности и рождения детей с патологиями.

В 2020-м году в республике смертность младенцев снизилась на 27%, чем в 2019-м. Это больше среднего показателя по стране в полтора раза.

Специалисты предлагают увеличить охват пренатальной диагностики, чтобы снизить смертность.