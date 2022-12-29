В Дагестане ключи от автомобилей вручили многодетным семьям

29 декабря в столице Дагестана состоялось вручение автомобилей марки «Газель» многодетным семьям. Торжественная церемония прошла перед зданием Министерства труда и социального развития Республики Дагестан.

Шести малоимущим и многодетным семьям, имеющим с января 2022 года десять и более детей, были предоставлены микроавтобусы. Это семьи из Хасавюртовского, Кизлярского, Унцукульского, Шамильского районов, а также из Дербента.

В церемонии вручения принял участие вице-премьер Дагестана Мурад Казиев. По его словам, господдержка многодетных семей, популяризация основных семейных ценностей на особом контроле у Главы Республики. «Сегодняшнее предновогоднее праздничное мероприятие является тому подтверждением», — отметил Казиев.