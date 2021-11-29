В Дагестане к юбилею Расула Гамзатова реконструируют социальные объекты

Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов в понедельник провел совещание, посвященное подготовке к празднованию 100-летнего юбилея Расула Гамзатова.

Формируют план различных культурных и образовательных мероприятий и план работ по реконструкции социально значимых и иных объектов.

Основные мероприятия пройдут в родном для поэта Хунзахском районе, в Махачкале и ряде регионов России, в том числе в г.Москве, г. Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону.

Столетие со дня рождения поэта отметят в 2023 году. В соответствии с Указом Президента РФ утвержден состав оргкомитета, в который вошли Глава республики Сергей Меликов, руководство ряда федеральных министерств.