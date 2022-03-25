В Дагестане ищут возможности производства импортозамещающей продукции

Первый заместитель Председателя Правительства Руслан Алиев провел совещание по вопросу поддержки дагестанских предприятий на внешнем рынке.

Открывая совещание, Руслан Алиев сообщил, что в условиях санкций поставщики столкнулись со многими рисками и сложностями. Появляются трудности с расчетами в валюте, сбои поставок, проблемы в логистике, что, безусловно, ведет к росту расходов.

Руководитель Центра поддержки экспорта Руслан Абаскулиев рассказал о работе по поддержке субъектов занимающихся рыночно-экономической деятельностью. В частности, запущена горячая линия по приему обращений, куда уже поступило 15 заявок от дагестанских предприятий, у которых проблемы с приобретением комплектующих для оборудования.

В свою очередь, Руслан Алиев напомнил присутствующим о цифровом сервисе «Биржа импортозамещения», который создан для того, чтобы российские заказчики могли публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, запасных частей и комплектующих, а поставщики – направляли свои ценовые предложения и предлагали аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников.

На платформе ведется работа по каталогизации и унификации, разработчики планируют применять там алгоритмы машинного обучения для поиска и предложений отечественных аналогов зарубежных устройств.