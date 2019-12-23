В Дагестане идет масштабный ремонт дорог

Проект «Мой Дагестан-мои дороги», инициированный главой республики, с 2019 года вносит качественные улучшения в состояние дорог Дагестана. Проведение данных мероприятий состоялось благодаря тому, что выросло поступление налогов.

В рамках проекта внимание уделяется не только трассам федерального значения, но и дорожной сети в муниципалитетах.

Так, в рамках проекта предполагается проведение ремонтных мероприятий на ста семидесяти девяти дорожных объектах в сорока девяти муниципалитетах республики. Работы проводятся на территориях общей длиной в сто сорок девять километров на сумму семьсот семьдесят один миллион рублей.

На пресс-конференции Мухамед Рашидов, общественный координатор данного проекта, отметил, что в рамках проектной реализации объем работ за текущий год выполнен на девяносто процентов. Он также отметил, что реализация проекта будет проходить до 2024 года. А на предстоящий 2020 год из бюджета республики на ремонт городских и межпоселковых дорог планируется выделить один миллиард триста миллионов рублей.

Детальная информация о каждом отремонтированном объекте размещена на сайте mydagestan.e-dag.ru. Этот информационный ресурс дает возможность населению принимать участие в формировании перечня объектов для их дальнейшего ремонта.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в республике планируется ремонт ста десяти объектов. В столице республики работы уже начались, здесь улучшению подлежат шестьдесят улиц и сорок семь объектов, которые связаны с организацией дорожно-транспортного сообщения.

Строительство объездной дороги вокруг города Дербента – это самый крупный проект для нашей республики стоимостью в пятьдесят миллиардов рублей. Проектно-изыскательные работы на объекте уже начались, а их завершение планируется в следующем году. Длина данного участка может составить тридцать два километра. Реализация данного объекта качественно улучшит транспортное сообщение, как для населения, так и для бизнеса.