Общество

В Дагестане формируется региональное отделение Российского движения детей и молодежи

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Одна из главных задач вновь создаваемой платформы – дать детям возможность принимать активное участие в развитии страны; способствовать их духовно-нравственному воспитанию и подготовке к полноценной жизни в обществе.

Совместно с региональными профильными министерствами уже составлена дорожная карта по созданию дагестанского отделения движения, включающая, в том числе:
развитие института наставничества;
работу по поддержке детских инициатив;
взаимодействие с детскими общественными объединениями.

I Съезд движения пройдет с 17 по 21 декабря в Москве, по его итогам в Махачкале состоится Зимний фестиваль Российского движения детей и молодежи Республики Дагестан.

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