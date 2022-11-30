В Дагестане формируется региональное отделение Российского движения детей и молодежи

Одна из главных задач вновь создаваемой платформы – дать детям возможность принимать активное участие в развитии страны; способствовать их духовно-нравственному воспитанию и подготовке к полноценной жизни в обществе.

Совместно с региональными профильными министерствами уже составлена дорожная карта по созданию дагестанского отделения движения, включающая, в том числе:

развитие института наставничества;

работу по поддержке детских инициатив;

взаимодействие с детскими общественными объединениями.

I Съезд движения пройдет с 17 по 21 декабря в Москве, по его итогам в Махачкале состоится Зимний фестиваль Российского движения детей и молодежи Республики Дагестан.