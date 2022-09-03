В Дагестане «Диктант Победы» написали 15 тыс. человек

Диктант проводится 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны.



Акция по сохранению исторической памяти «Диктант Победы» прошла в Махачкале. В ней приняли участие 15 тыс. человек, сообщил министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.

«В «Диктанте Победы» в Республике Дагестан принимают участие 15 тыс. человек на базе 104 открытых площадок . В целом организовано все очень хорошо, на федеральном уровне Рособрнадзор, федеральный центр тестирования курируют проведение «Диктанта Победы». В регионе в этот процесс включены республиканский центр обработки информации, дагестанский институт развития образования, министерство по делам молодежи, министерство образования и науки республики, дагестанское региональное отделение партии «Единая Россия», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что диктант проводится 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны.

«Мы знаем, что память о наших героях жива до тех пор, пока о них вспоминаем. Очень важно, что вот так креативно были вовлечены в этот процесс жители республики. Диктант, на самом деле, это не проверка знаний, больше вовлечение в этот процесс. Это мероприятие носит и глубокий познавательный смысл, победители диктанта будут награждены ценными подарками», — заключил Бучаев.

«Диктант Победы» — международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов. Диктант впервые прошел в 2019 году, участие в акции тогда приняли более 150 тыс. человек.

Источник: ТАСС