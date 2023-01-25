В Дагестане будут строить Ресурсный центр

Представитель третьего сектора общественной организации Алюсет Азизханов в ходе прямого эфира главы республики Сергея Меликова выступил с инициативой создать в регионе Ресурсный центр. По его словам, для того чтобы разгрузить власть она должна делегировать решение ряда проблем некоммерческим организациям. Однако для этого НКО должны быть достаточно подготовленными. «Нам необходим в республике Ресурсный центр. Это будет способствовать рождению новых организаций, укреплению существующих и позволит через них решать достаточно серьезные задачи. Я уверен, что средства, потраченные на создание такого центра, окупятся в короткие сроки», — заявил Азизханов.

Меликов сообщил, что вопрос развития НКО очень актуален и уже прорабатывается – принято решение по созданию Ресурсного центра и уже определено место его строительства. «Мы работаем, Ресурсный центр будет. Я и мои коллеги оценивают некоммерческие организации как большой импульс нашей дальнейшей работы с населением», — заявил глава. Напомним, что приём вопросов продолжается – их можно направить, дозвонившись на горячую линию по номеру +7 (8722) 98-90-74, через портал VoprosMelikovu.ru, через специальный бот в «Телеграме» @VoprosMelikovu_bot, обращения в аудио или видеоформате принимаются на WhatsApp – по номеру +7-999-242-2023.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/v-dagestane-budut-stroit-resursnyj-centr/