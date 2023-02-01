В Дагестане будет реализована федеральная программа «Национальная система пространственных данных»

Сегодня на базе Дагестанского государственного университета народного хозяйства состоится первое установочное совещание по вопросу реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных».

Национальная система пространственных данных позволит объединить все эти данные на одной платформе и обеспечит доступ пользователей к актуальной пространственной информации в режиме реального времени в электронном виде.

Программа включает в себя данные об объектах недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и государственной кадастровой оценке.