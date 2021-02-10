В Дагестане 780 тысяч человек подлежат вакцинации

В Дагестане смягчают режим ограничений. Четвертую неделю количество заболевших стремительно снижается и составляет меньше 100 человек в сутки.

Пока принято решение снимать только одно ограничение — люди старше 65 лет выходят на работу. О том, как и когда будут снимать остальные запреты, говорили на заседании Оперативного штаба.

Сократить количество инфицированных помогла вакцинация. На сегодняшний день прививку получили уже свыше 3 000 человек в районах и городах.

Сергей Меликов подчеркнул, что вакцинация дело важное, но добровольное, и призвал население не пренебрегать ею. В Дагестане количество человек, которые могут пройти вакцинацию составляет 780 тысяч.

Сергей Меликов призвал глав районов и городов разъяснить населению пользу вакцинации. В этом участвуют и волонтеры. Среди населения розданы тысячи информационных листков.

Вакцинацию проходят сотрудники Администрации главы и правительства, депутаты Народного Собрания, сотрудники госучреждений.

Сергей Меликов подчеркнул, что огульного снятия ограничений быть не должно. В больницах надо сохранять резервные места.