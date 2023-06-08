В Дагестане 26 школ названы именами героев спецоперации

Дагестанские военнослужащие своими подвигами в зоне специальной военной операции покрыли себя неувядаемой славой. В республике свято чтут память о погибших земляках, пожертвовавших свои жизни ради мира на рубежах страны. Сегодня по инициативе руководства региона, многие улицы носят имена участников спецоперации. Именами выпускников-героев СВО названы и 26 школ республики.

Как сообщил «Зори Табасарана» руководитель отряда ТОКС МКОУ «Новокулинская СОШ №2 им. дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана» Сулейман Магомедов, больше всего учебных общеобразовательных учреждений, носящих имена героев – в Рутульском районе – 7 школ: в селах Амсар, Гельмец, Джилихур, Кала, Мюхрек, Хлют и Цудик, 4 школы – в городской черте Махачкалы: школы №№ 27, 41, 42 и 51), 3 школы – в Карабудахкентском районе (2 – в Карабудахкенте и 1 – в Аданаке).

Именами героев названо по 2 школы в Гумбетовском районе (Новоцилитлинская СОШ и Первомайская СОШ) и Кизлярском районе (в населенных пунктах Брянск и Большач Арешевка) и Сулейман-Стальском районе (в с.Зизик и с.Кахцуг), по 1 школе — в Дахадаевском районе (в с.Хуршни), Докузпаринском районе (в с. Каладжух), Новолакском районе (с. Тухчар), в Шамильском районе (с. Верхний Батлух) и в г. Дагестанские Огни (школа №4). Среди героев, чьи имена увековечены в названиях общеобразовательных учреждений 2 – Героя России (Нурмагомед Гаджимагомедов и Исрафил Магомедов, 23 – кавалеров ордена Мужества.

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