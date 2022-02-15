В Дагестане 249 «афганцев» получат жилье

Врио Председателя Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с ветеранами афганских событий. С приветственным словом к участникам встречи обратился врио заместителя Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров. Он отметил вклад ветеранов афганских событий в патриотическое воспитание молодежи республики, проведение соответствующих мероприятий со школьниками и студентами.

«Ваш накопленный боевой и жизненный опыт очень полезен для молодежи. Для нас важно, чтобы вы продолжали и дальше эту работу. Руководство республики, со своей стороны, старается принимать меры по поддержке ветеранов афганских событий, в последнее время этому уделяется особое внимание», — подчеркнул Джафаров.

Абдулмуслим Абдулмуслимов также отметил высокую значимость отмечаемого события, добавив, что этот день вошел в мировую историю:

«В тот период вы поставили во главу угла вопросы защиты нашего государства, это всегда будет служить добрым примером для подрастающего поколения. События того периода не обошли стороной очень многие семьи», — отметил вице-премьер.

В 2021 году в республиканском бюджете впервые было дополнительно предусмотрено 110 млн рублей. Это позволило довести общую сумму предусмотренных средств до 223,2 млн рублей, в том числе 56,6 млн руб. — субсидия из федерального бюджета, 56,6 млн руб. — республиканская доплата к субсидии, 110 млн рублей — дополнительные средства республиканского бюджета. Это позволит улучшить жилищные условия 249 участников афганских событий.

Кроме того, с 2 000 рублей до 10 000 рублей увеличен размер дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения членам семей ветеранов боевых действий, погибших (умерших) в период прохождения военной службы на территории Афганистана.