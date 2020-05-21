Общество

В Дагестан прибыла группа врачей ведущих федеральных центров

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Шесть врачей из Минздрава РФ прибыла в Дагестан. На встрече с руководителем Минздрава РД был разработан план оказания помощи в лечении больных коронавирусом. Специалисты планируют проводить консультации для лечения сложных пациентов. Предполагается помощь в нескольких направлениях.

В прибывшую группу входят врачи федеральных центров, занимающиеся дистанционными консультациями как врачей, так и пациентов. Врачи отметили хороший уровень оказания помощи в Махачкале и сообщили, что посетят районные больницы, в которых ситуация более сложная.

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