В Дагестан прибыла группа врачей ведущих федеральных центров

Шесть врачей из Минздрава РФ прибыла в Дагестан. На встрече с руководителем Минздрава РД был разработан план оказания помощи в лечении больных коронавирусом. Специалисты планируют проводить консультации для лечения сложных пациентов. Предполагается помощь в нескольких направлениях.

В прибывшую группу входят врачи федеральных центров, занимающиеся дистанционными консультациями как врачей, так и пациентов. Врачи отметили хороший уровень оказания помощи в Махачкале и сообщили, что посетят районные больницы, в которых ситуация более сложная.