Общество

В Дагестан прибыла делегация Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан во главе с Первым заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса РУ Садыком Сафаевым

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В аэропорту города Махачкалы почетных гостей встречают первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, заместитель Председателя Правительства Дагестана Ризван Газимагомедов и Первый вице-спикер Паламента республики Юрий Левицкий.

В рамках пребывания делегация планирует провести встречу с Председателем Правительства РД Абдулмуслимом Абдулмуслимовым и обсудить двустороннее сотрудничество между странами.

В планах также провести восьмое заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации ФС РФ и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, посетить г. Дербент и принять участие в торжественной церемонии открытия обелиска, посвященного узбекским строителям в микрорайоне «Узбекистан» г. Махачкалы.

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