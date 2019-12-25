В Дагестан прибыл Министр экономического развития России

24 декабря руководитель Минэкономики РФ Максим Орешкин прибыл в Дагестан. Министр вместе с Главой РД Владимиром Васильевым и вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым присутствовал на церемонии открытия моста, соединяющего российский и азербайджанский берега реки Самур.

Ранее Орешкин заявлял, что мост, соединяющий берега реки Самур, имеет важное значение для перемещения грузов в Индию и Иран.

Министр также осмотрел автотрассу «Куллар-Яруквалар», построенную в Магарамкентском районе РД. Дорога сокращает расстояние до пограничных автомобильных пунктов на двадцать один километр.