Политика

В Дагестан прибыл Министр экономического развития России

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24 декабря руководитель Минэкономики РФ Максим Орешкин прибыл в Дагестан. Министр вместе с Главой РД Владимиром Васильевым и вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым присутствовал на церемонии открытия моста, соединяющего российский и азербайджанский берега реки Самур.

Ранее Орешкин заявлял, что мост, соединяющий берега реки Самур, имеет важное значение для перемещения грузов в Индию и Иран.

Министр также осмотрел автотрассу «Куллар-Яруквалар», построенную в Магарамкентском районе РД. Дорога сокращает расстояние до  пограничных автомобильных пунктов на двадцать один километр.

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