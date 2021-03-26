В Дагестан поступило лекарство на 280 млн рублей для лечения мышечной атрофии

«Спинраза» — препарат для лечения спинальной мышечной атрофии. Это дорогостоящее лекарство является единственным средством, которое способно остановить утрату двигательных функций у детей старше трёх лет. В Дагестане детей с таким диагнозом одиннадцать и все они старше трёх лет. Для обеспечения пациентов лекарством, одна ампула которого стоит около четырех миллионов рублей, Минздрав РД добился получения препарата на сумму двести восемьдесят миллионов рублей. Лекарство будет вводится пациентам регулярно в течение года с определёнными интервалами.

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