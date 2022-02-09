Общество

В числе победителей Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов конкурсанты из Дагестана

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В числе победителей Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна — моя Россия» конкурсанты из Дагестана. Победительницей конкурса в номинации «Мой родной язык» стала преподавательница Гуманитарно-педагогического колледжа города Махачкалы Марина Ибрагимова. Она представила на конкурс проект «Первый детский многонациональный канал России «Джигит ТВ». Это познавательный и развлекательный контент на языках народов Дагестана, благодаря которому удалось перевести и озвучить на языки народов республики более десяти мультфильмов.

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