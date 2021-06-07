В числе финалистов конкурса «Мастера гостеприимства» два проекта из Республики Дагестан

С 8 по 10 июня в Нижнем Новгороде пройдет финал конкурса «Мастера гостеприимства». Это проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», который охватил около тридцати тысяч заявок со всей России и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». От общего числа заявок было отобрано двести проектов, которые примут участие в финале. По словам замгендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Антона Серикова, проекты, представленные на конкурсе, разнообразны и нестандартны. В их числе и два проекта из Дагестана: Рустама Гамидова из Махачкалы и Мурада Гаджияхьяева из села Кубачи. Цель конкурса, который реализуется с 2019 года, развитие сервиса и престижа профессий в сфере туризма. Победители конкурса получат возможность реализации в регионах страны.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники