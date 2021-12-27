Нацпроекты в РД

В четырех школах Ногайского района открылись центры развития «Точка роста»

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Центры развития естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» открылись в четырех школах Ногайского района.

В нацпроекте «Образование» приняли участие МКОУ «Нариманская СОШ им. Асанова А.Б.», МКОУ «Калининаульская СОШ им. Капаева С.И.», МКОУ «Карасувская СОШ» и МКОУ «Ортатюбинская СОШ».

«Точки роста» предоставляют ученикам сельских школ равные возможности для получения качественного образования по химии, биологии, физике и технологии, а также для проведения внеурочных часов и кружков.

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