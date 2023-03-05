В честь Международного женского дня в Доме дружбы состоялся концерт

Организаторами мероприятия выступили администрация города Махачкалы и Управление культуры.

Со словами приветствия и поздравления выступил и.о.главы города Ризван Газимагомедов. После чего прошла церемония награждения отличившихся тружениц МБУ «Дирекция парков и скверов», «Благоустройство» и «Махачкала-1» за плодотворный и добросовестный труд.

Началом концертной программы стало чтение стихотворения «Мама» нашего великого поэта Расула Гамзатова воспитанниками детских школ искусств Управления культуры. Песней «Пусть всегда будет солнце» поприветствовал всех сводный хор Детской филармонии. Поздравили милых женщин солисты и творческие коллективы с разных городов нашей республики.

Концерт получился ярким и душевным, подарил всем собравшимся хорошее настроение. Мы желаем всем представительницам прекрасного пола мира, добра и гармонии во всем! Пусть ваши дни будут наполнены теплом и вниманием любимых людей!