В честь 101 года образования Дагестана будет высажено 101 дерево

В Госжилинспекции Дагестана после рабочего совещания обсудили инициативу руководителя ГЖИ РД Сергея Касьянова о высадке 101 дерева в одном из муниципалитетов республики в честь 101 года образования Дагестана.

Сергей Касьянов так же предложит Правительству и Парламенту Дагестана ввести в республике единый «Зеленый день», приуроченный ко Дню Дагестана, когда будут высаживаться деревья по всей республике.

Если каждый муниципалитет и каждое село посадит такое же количество деревьев, то в общей сложности выйдет более 75000 деревьев, а это чистый воздух, экология, здоровая нация и тд.

Сергей Касьянов сказал:

«Я уверен, что все города и районы республики активно поддержат это экологическое начинание, участниками которого станут работники лесного хозяйства, неравнодушные жители, школьники, студенты, волонтёры, трудовые коллективы, республиканские органы власти, главы муниципалитетов и не сомневаюсь, что глава региона Сергей Меликов и Председатель Правительства Абдулпатах Амирханов также примут участие в таком мероприятии, несмотря на перегруженность своего рабочего времени.

В первый месяц весны будет выбрана площадка для высадки 101 дерева от Госжилинспекции в одном из муниципалитетов, где будет меньше всего нарушений в сфере ЖКХ».