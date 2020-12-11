Общество

В Чародинском районе обновится 11 км. автодороги

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Дорога, протяжённостью в 11 километров и соединяющая населённые пункты Гочоб-Цуриб, реконструируется по госпрограмме вот уже 3 года. В 2021 году реконструкция завершится, как сообщают исполнители.

Данный отрезок дороги в Чародинском районе является сложным: осадки, не только снег, но и дожди, оставляли жителей сел буквально отрезанными от остального мира. С 2021 года ситуация изменится.

На настоящий момент уже установлено земляное полотно и водоотводы, дорожные знаки и ограждения, предстоит уложить завершающий слой асфальтобетонного покрытия, обустроить тротуары и автобусную остановку.

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