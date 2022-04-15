В бюджете Дагестана предусмотрят средства на социальные выплаты и поддержку экономики

На заседании Правительства обсудили вопрос о внесении изменений в закон республики «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что в этом году в рамках оптимизации расходов бюджета были проведены корректировки в части сокращения расходов на министерства и ведомства республики.

Резервный фонд Республики Дагестан увеличен на 3,4 млрд рублей и составит 4,8 млрд рублей. В основном, увеличение резервного фонда обусловлено необходимостью обеспечения устойчивости финансовой системы республики, в том числе созданием возможности для предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации и в целях решения социальных вопросов, включая и устранение последствий коронавирусной инфекции.

Увеличение расходов бюджета предусмотрено на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет за счет республиканского бюджета, в соответствии с условиями софинансирования, – в сумме 1 млрд 156 млн рублей. Включение указанной суммы обусловлено планируемым получением целевых федеральных субсидий в объеме 21 млрд 972 млн рублей. 99 млн рублей на выплаты для приобретения внутридомового газового оборудования. 124 млн рублей предусмотрено на обучение работников промпредприятий, находящихся под риском увольнения

Помимо этого, на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, в том числе за счет резервного фонда Правительства России, будет направлено 404 млн рублей. Еще 124 млн рублей выделяется на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.